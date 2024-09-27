У застосунку “Дія” було запущено функцію uResidency – що відомо

У застосунку “Дія” запустили функцію uResidency. Це програма електронного резидентства, яка дозволить громадянам інших країн реєструвати ФОП і не тільки.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

“Ми створили найкращі умови для українських підприємців – реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%”, – написав Федоров.

Функція uResidency у застосунку “Дія” – як скористатися послугою

Для того, щоб стати е-резидентом, необхідно заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency – це займає 5–10 хвилин. Потім її перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн – і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

Федоров зауважив, що звітність буде повністю автоматизована. Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину – усе відбувається автоматично, без участі людини.

За його словами, жодних витрат на бухгалтера або юриста не буде, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою.

“Електронне резидентство – важливий та революційний проект для економіки, це постійні додаткові надходження в бюджет. Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже 10 років і щорічно приносить мільйонні податки”, – розповів міністр.

Він розповів, що перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були задоволені результатом.

Для кого доступна функція

Наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі планується долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн.

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