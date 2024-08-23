Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука.

Він зазначив, що пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики в цілях забезпечення окупаційних сил.

У ВМС підтвердили ліквідацію російського порома у порту “Кавказ” – що відомо

Дмитро Плетенчук розповів, що на поромі перевозились паливно-мастильні матеріали. Речник ВМС зауважив, що пором також використовувався і задля перевезення зброї для армії РФ.

Водночас він не уточнив, чим ЗСУ вдарили по “Конро Трейдеру”.

“Це цілком легітимна ціль і відповідно це (знищення порома – ред.) має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії”, – повідомив він.

Ще новини України: Безпілотники атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї – виникла пожежа