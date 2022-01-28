У військовій частині, де служив Рябчук, були два випадки самогубства

За словами командувача Нацгвардії Балана, він доручив підлеглим підготувати аналіз по військовій частині, в якій сталася трагедія. Стало відомо, що там траплялися випадки самогубства раніше

У військовій частині Національної гвардії у Дніпрі, в якій Артем Рябчук розстріляв своїх побратимів, раніше вже траплялися трагічні випадки. Мовиться про два самогубства. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5.ua, з посиланням на командувача Нацгвардії Миколу Балана.

За словами Балана, він доручив підлеглим підготувати аналіз по військовій частині, в якій сталася трагедія. Йому доповіли, що там справді були випадки самогубств. Сталися вони у 2018 або 2019 році. За попередньою інформацією, мовиться про 2 військових. Командувач Нацгвардії уточнив, що вони “зробили це ледь не на камеру”. Інших подробиць він не повідомляв.

Нагадаємо, колишній заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео затримання нацгвардій ця Артемія Рябчука.

Також народний депутат України, полковник Служби безпеки України у відставці Роман Костенко припускає, що нацгвардієць Артемій Рябчук володіє зброєю як для строковика занадто вправно.

Трагедія сталася рано-вранці на території Південного машинобудівного заводу. Військовослужбовець Національної гвардії,солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження, під час видачі зброї – з невідомих причин –відкрив вогонь з автомата Калашникова. Загинули четверо армійців та одна цивільна жінка. Ще п’ятеро людей – поранені.

За даними ексзаступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка,троє з них – у тяжкому стані. Він закликав мешканців підтримати поранених і здати для них кров.

Також, командувач Національної гвардії України Микола балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі.

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