У столичному ресторані, неподалік СБУ і мерії, знайдено пристрої для прослуховування (фото)

У популярному столичному ресторані правоохоронці знайшли пристрої для прослуховування. Понад 10 підслуховуючих пристроїв було знайдено між столами

У одному з ресторанів Києва знайшли понад 10пристроїв для прослуховування. Про це повідомив юрист Віталій Яницький, інформує НСН

Ресторан розташований на вулиці Володимирській, неподалік будівля Служба Безпеки України, а також Київської міської державної адміністрації.

У столичному ресторані між столами знайшли пристрої для прослуховування

У дописі припускається, що до ресторану могли ходити працівники СБУ та мерії, розмови яких і прослуховували. Пристрої були знайдені між столами – їх було близько 10 одиниць.

«В київському ресторані «Стейкхаус» знайшли понад 10 підслуховуючих пристроїв під столами. Це заклад на вулиці Володимирській, недалеко від СБУ та КМДА, між іншим. Бачив, що заклад зараз опечатали правоохоронці, тому історія виглядає серйозною. Часи Януковича повертаються чи що воно таке? Цікаво, з якою метою вони там встановлювалися? Чи на когось чекали?», – написав автор посту та фото.

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