Кабінет міністрів під час засідання 29 грудня затвердив порядок, згідно з яким вводитимуть заборону або обмеження на вибір місця перебування громадянами у разі введення воєнного стану в Україні

У Кабміні зазначили, що обмеження на пересування громадян в умовах введення військового стану допускається Конституцією України та іншими законами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті delo.ua.

“Проект постанови розроблено з метою визначення механізму реалізації заходів щодо встановлення військовим командуванням разом із військовими заборони або обмеження на вибір місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан”, – говориться в пояснювальній записці до документа.

Документ передбачає, що обмеження на пересування має супроводжуватись обґрунтуванням необхідності такого рішення.

Крім того, потрібно буде вказувати терміни запровадження заборони або обмеження на вибір місця проживання осіб та скласти список громадян, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування.

Населені пункти, в яких запроваджується така заборона, теж повинні будуть оголошувати заздалегідь.

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