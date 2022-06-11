У програмі Приват24 стався масштабний збій: усі операції зупинені

Масштабний збій у програмі Приват24. Через це всі операції у ньому зупинено. Онлайн-банкінг не буде працювати принаймні до ранку неділі, 12 червня

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Збій в онлайн-банкінгу стався ще у п’ятницю ввечері. Клієнти не могли зайти в Приват24 з першої спроби і не могли здійснити звичні операції. Те, на що зазвичай у Приват24 йде кілька секунд, система не могла “прожувати”, і, наприклад, операції з переказу грошей з картки на картку займали по десятку хвилин.

Через збій, адміністрація ПриватБанку вирішила призупинити роботу додатку. При цьому роботи з усунення наслідків збою планують розпочати лише сьогодні опівночі, тобто о 00:00 неділі. Орієнтовно вони продовжаться до 5:00 ранку неділі. Тобто до ранку 12 червня ні зі стаціонарних комп’ютерів, ні з мобільних телефонів у Приват24 неможливо буде зайти.