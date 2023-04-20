У ПФУ пояснили, хто може отримати пільги з газопостачання

Пенсійний фонд України пояснив, хто може отримати пільги з газопостачання і як ними скористатись

Україні встановлені нові пільгові норми з газопостачання.

Про це інформує пенсійний фонд України, повідомляє НСН.

Деякі українці можуть отримати пільги з газопостачання

Пільги з газопостачання

Щоб отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг й зокрема газопостачання необхідно дотримуватися певних соціальних норм:

з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 кубометра на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 кубометра на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубометра на одну особу на місяць.

Крім цього, українці можуть скористатись пільгою щодо управління багатоквартирним будинком — 21 квадратних метрів загальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю. Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.

Нагадаємо, що в Україні звільнили від податків на нерухомість деякі житлові та нежитлові об’єкти. Йдеться про ті, які були зруйновані чи пошкоджені через російську збройну агресію.

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