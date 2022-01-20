У певні дні тижня в Укрзалізниці можна буде купити квитки зі знижкою

Українці можуть суттєво заощадити на купівлі квитків на залізничний транспорт в Укрзалізниці. Це можливо, якщо бронювати їх не лише заздалегідь, а й у певні дні тижня

В Укрзалізниці встановили графік продажу квитків, коли діятимуть підвищені чи знижені тарифи.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Звичайно, якщо людина вирішила їхати в останній момент і вирушила за покупкою квитка на пасажирський поїзд у день його відправлення, то дні тижня вже не грають ролі. А ось для тих, хто наперед планує свої поїздки, Укрзалізниця підготувала приємні “бонуси”.

“Дешеві” дні в Укрзалізниці, коли квитки продають зі знижкою в 10%, – це вівторок та середа. Українцям, які хочуть заощадити на переїзді, варто замислитися над покупкою квитків на будь-яку дату саме в ці дні тижня.

По п’ятницях та неділях купівля квитків на потяги Укрзалізниці коштують дорожче на 10%. Щоб не переплачувати суттєвої суми, краще в ці дні квитки не купувати. До того ж, саме по п’ятницях та неділях фіксуються найдовші черги за квитками до кас залізничних вокзалів.

По понеділках, четвергах та суботах на купівлю квитків у будь-якому напрямку діятиме базовий тариф, без змін. Бронювання квитків у ці дні не дозволить заощадити, але й не вимагатиме переплат.

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