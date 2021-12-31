З наступного року пенсія стане недоступною для багатьох українців у 60 і навіть у 65 років. Чому не всі зможуть піти на пенсію?

Це пов’язано з вимогами до страхового стажу, що змінилися. Вони стануть жорсткішими, ніж були до цього. Таким чином, такої тривалості страхового стажу, якої було достатньо для виходу на пенсію у 2021 році, у 2022 році може не вистачити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Наступного року українцям виплачуватимуть вищі пенсії, ніж у нинішньому. У Мінсоцполітики обіцяють протягом року 12 етапів підвищення пенсій, якими будуть охоплені всі, без винятку, громадяни пенсійного віку. Однак при цьому отримати право на пенсію у 2022 році буде складніше, ніж у 2021.

Цьогоріч достатньо було мати 28 років страхового стажу, щоб отримати право вийти на пенсію у 60 років. Однак із наступного року право на заслужений відпочинок матимуть лише ті громадяни, які мають 29 років страхового стажу.

Втім, у 2022 році можна буде вийти на пенсію і з меншим стажем, але тільки якщо вам вже виповниться 63 роки, а не 60. Право вийти на пенсію у 63 роки отримають українці, які у 2022 році матимуть від 19 до 29 років страхового стажу (цього року було від 18 до 28).

Але це ще не все. Навіть, не назбиравши 19 років страхового стажу, наступного року можна буде піти на пенсію у 65 років. Для 65-річних обов’язкова вимога щодо стажу становитиме від 15 до 19 років.

Ну, а тим, хто не має і 15 років стажу, пенсія не покладена. Вони можуть задовольнятися лише соціальною допомогою, максимальний розмір якої може дорівнювати прожитковому мінімуму.

Наступного року обіцяють підвищити пенсії більш ніж на 80%: кого це торкнеться

Календар підвищення пенсій у 2022 році: кому, коли і скільки