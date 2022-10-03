У Нафтогаз пояснили, як обчислюється сума платіжки за газ

Газопостачальна компанія НАК “Нафтогаз України” роз’яснила, як обчислюється сума платіжки за газ та чому важливо передавати свідчення у строк

Про це повідомляє прес-служба компанії у Фейсбук, передає NNS

Так, Нафтогаз, згідно з вимогами законодавства, як постачальник газу, формуючи рахунки, використовує дані від операторів ГРМ.

“Ви передаєте свідчення вашому облгазу, а він завантажує дані на інформаційну платформу Оператора ГТС. Саме з цієї платформи ми, як постачальник газу, беремо обсяги спожитого вами газу та множимо їх на ціну, зафіксовану в межах вашого поточного тарифного плану”, – пояснили в компанії.

При цьому, якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання відповідно до Кодексу ГРМ. У зв’язку із цим важливо передавати інформацію своєчасно.

“Отримайте додаткову інформацію про облік газу у оператора ГРМ. Контакти можна знайти на сайті НКРЕКУ: https://cutt.ly/cZkgGpW . Більше деталей про передачу показань лічильника в період дії воєнного стану: https://cutt.ly/IGRVOMb“, – додали до Нафтогазу.

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