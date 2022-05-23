У Monobank готуються до втечі клієнтів в інші банки – в чому причина

Monobank не виключає “великого переселення” клієнтів з одних банків в інші вже найближчими днями.З чим це може бути пов’язано

Від того банку, який першим почне списувати гроші з рахунків клієнтів за плаваючим курсом долара, клієнти побіжать в інші банки. Усе – через резонансне рішення НБУ щодо встановлення різної курсової вартості долара для різних операцій. Так не повинно бути, переконані в monobank.

Міркування з цього приводу виклав у своєму Telegram-каналі “Ого!” один зі співзасновників monobank Олег Гороховський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“У нас завжди у застосунку був єдиний курс – для операцій з картами, для обміну всередині застосунку та для ФОП. Чому? Тому що це правильно. Наявність різних курсів – це складно”, – пише банкір.

Однак тепер Нацбанк України запровадив різні “правила гри” на валютному ринку для різних категорій клієнтів. Дії НБУ можна зрозуміти: Нацбанк хоче максимально захистити національну валюту і через це вжив таких заходів. Але банкірам це завдасть чимало головного болю. І не лише їм. Адже від таких кроків постраждають і пересічні українці.

“Сьогоднішні обмеження змушують нас зробити різні курси – за операціями у застосунку та операціями ФОП курс не може відрізнятись більше ніж на 1% від курсу НБУ, а за картковими транзакціями та обміном у відділеннях (яких у нас немає) може. Ну і виходить “красиво” – продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи “щасливі”, – пише Гороховський.

Аби зберегти гроші ФОПам, monobank має намір дати їм валютні картки, щоби вони мали змогу не продавати валюту за заниженим (не ринковим) курсом.

Але є ще величезна армія клієнтів, які знаходяться за кордоном, і для яких тепер вартість кожної транзакції зросте не на відсоток і не на два, а набагато більше.

“Продаж валюти клієнтам під транзакції за кордоном – величезні обсяги, які раніше були обмежені +10% від курсу НБУ тепер втратили обмеження і тут виходить “дилема ув’язненого” – всі чекають хто з банків перший поставить ринковий курс за картами (~36-37), і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що курс не поставили”, – описує ситуацію банкір.

Крім того, банкам доведеться терміново змінювати програми, аби можна було диференціювати всі види розрахунків за валютним курсом. Це також вимагатиме зусиль спеціалістів, часу і витрачених нервів, як банкірів, так і їхніх клієнтів.

Звичайно, зрештою всі якось пристосуються: і банки, і люди. Але це рішення НБУ потребує якихось коректив, аби разом із купіллю фінансових новацій не вихлюпнути немовля довіри громадян до вітчизняної банківської системи.

“Все ж таки прошу НБУ подивитися на цю ситуацію очима клієнтів та обговорити з банками як зробити так, щоб були і вовки ситі та вівці цілі. Здається, щось не те з цими обмеженнями. Ось, правда(“, – пише Олег Гороховський.

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