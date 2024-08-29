У Міністерстві оборони планують перетворити застосунок «Резерв+» на «онлайн-ТЦК». У додатку також хочуть впровадити й інші функції. Що про це відомо.

Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у інтерв’ю Forbes Ukraine, передають «Новини України – НСН»

За словами Черногоренко, потрібен був час для того, щоб довести правову важливість та необхідність «Резерв+» та змінити уявлення про ТЦК.

Черногоренко заявила, що за допомогою цього застосунку оновити свої облікові дані змогли 3,2 млн людей, а зараз у відомстві є «великий план, як перетворити “Резерв+” на онлайн-ТЦК».

Так, у програму «Резерв+» планують додати кілька функцій, які зараз покладені на військкомати. Це, зокрема, оформлення відстрочки та онлайн-рекрутинг.

У Міноборони планують перетворити «Резерв+» на «онлайн-ТЦК» – що відомо

«Це амбітне завдання, але я впевнена, що ми це зробимо. Ми також додамо можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ», – запевняє Черногоренко.

За словами посадовиці, наразі в додатку розробляють можливість оформлення трьох типів відстрочки: для

багатодітних сімей;

людей з інвалідністю;

студентів денної форми навчання.

Щодо онлайн-рекрутингу, Черногоренко зазначила, що у цій сфері Міноборони співпрацюватиме з іншими платформами.

Ще новини України: Відстрочки в Резерв+: чи зможуть студенти і багатодітні батьки їх отримати