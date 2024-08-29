В Україні ввели екстрені відключення світла 29 серпня для м.Київ і низки областей. Графіки за таких умов не діють.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

“Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі”, –йдеться в повідомленні.

В ДТЕК зазначили, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Крім того, графіки аварійних відключень застосували у Черкаській області.

У Києві та деяких областях України ввели екстрені відключення світла – подробиці

Як ми розповідали раніше, ворогом була здійснена нова масована повітряна атака 29 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і багато «Шахедів». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але є влучання і руйнування. Виникли пожежі.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україні 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – рф., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

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