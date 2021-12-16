У комунальних платіжках з’явились додаткові тарифи. Крім плати за послуги, що отримані за показниками лічильника, тепер запроваджена ще й абонплата

Абонплата за комуналку будке сплачуватись щомісяця – незалежно від того, отримував абонент послугу або ні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Про це розповів у своєму Facebook Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він пише, що додаткова плата відтепер запроваджена на чотири види послуг.

“Абонентську плату вам виставлятимуть за постачання тепла, гарячої води, послуг водоканалів та вивезення ТПВ. Затверджується вартість абонентської плати за формулою, і в ній є граничний розмір”, – пише експерт.

Він також зазначає, що в абонплати є верхня межа, вище за яку вона не може бути. Однак її переглядатимуть орієнтовно щороку, і вона буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Платити її доведеться ці лий рік, незалежно від сезону. Тобто, якщо навіть влітку теплопостачання немає, все одно абонплату за опалення треба буде сплачувати.

Розмір прожиткового мінімуму, з якого зараз визначається розмір абонплати, становить 2189 гривень. Отже нині максимальна сума, яку має сплатити кожна квартира за теплопостачання – 30,95 гривні, за гарячу воду – 33,74. А загалом за цими абонплатами українці муситимуть додатково заплатити щомісяця 111,7 гривні.