Київстар змінив правила поповнення мобільного рахунку. Зокрема, мобільний оператор зменшив мінімальну сумму поповнення балансу

Йдеться про ті випадки, коли абоненти Київстар поповнюють рахунок у відділеннях банків, пошти, або на кассах супермаркетів. У всіх цих місцях тепер можна поповнити рахунок на будь-яку суму, починаючи від 1 копійки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

У всіх інших випадках, якщо абонент Київстар захоче поповнити мобільний рахунок, потрібно буде, як і раніше, заплатити як мінімум 10 грн.

Йдеться про поповнення рахунку через сайт Київстар, додаток “Мій Київстар”, систему IVR за номером 899, поповнення через USSD код на номер *134#.

Абоненти Київстар мають можливість не лише поповнювати свій мобільний рахунок або номер іншого мобільного оператора, але й перерахувати гроші на банківський рахунок, оплатити комунальні послуги, послуги страхування, погасити штрафи та кредити, купити квиток на концерт або сплатити вартість поїзда в громадському транспорті, чи паркувальне місце. Усе це можна зробити за допомогою послуги “Київстар Смарт-Гроші”.

Нагадаємо, Київстар виплатить вакцинованим абонентам, які оформили спеціальну картку єПідтримка для отримання 1000 грн у рамках державної програми через Альфа-Банк.

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