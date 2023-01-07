У яких областях України не відключатимуть світло 7 січня – список

У суботу, 7 січня, у деяких областях України не відключатимуть світло
Що відомо по відключенню світла у частині областей України розповідає НСН
Запоріжжя та область
Як повідомили у ПАТ “Запоріжжяобленерго”, “Укренерго” не впровадило обмеження енергоспоживання для Запорізької області 7 січня.
У зв’язку із цим на завтра стабілізаційних погодинних відключень не заплановано.
“Якщо ситуація в єдиній енергосистемі зміниться та вимагатиме запровадження стабілізаційних відключень, про це буде повідомлено додатково”, – йдеться в повідомленні.
У деяких областях не відключатимуть світло 7 січня
Черкаси та область
За планом, по області сьогодні, 7 січня, відключень електроенергії не повинно бути.
“Але в разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення. Щоб цього не сталось – ви вже знаєте, що робити: максимально заощаджувати електроенергію”, – розповів в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Суми та область
Як повідомили в АТ “Сумиобленерго”, 7 січня відключень електроенергії за графіками по Сумській області не плануються.
Відомо, що в Полтавській області внесли деякі зміни до черги у графіках погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти та вулиці.
Джерело: РБК-Україна
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