У яких областях України не відключатимуть світло 7 січня – список

У суботу, 7 січня, у деяких областях України не відключатимуть світло

Що відомо по відключенню світла у частині областей України розповідає НСН

Запоріжжя та область

Як повідомили у ПАТ “Запоріжжяобленерго”, “Укренерго” не впровадило обмеження енергоспоживання для Запорізької області 7 січня.

У зв’язку із цим на завтра стабілізаційних погодинних відключень не заплановано.

“Якщо ситуація в єдиній енергосистемі зміниться та вимагатиме запровадження стабілізаційних відключень, про це буде повідомлено додатково”, – йдеться в повідомленні.

У деяких областях не відключатимуть світло 7 січня

Черкаси та область

За планом, по області сьогодні, 7 січня, відключень електроенергії не повинно бути.

“Але в разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення. Щоб цього не сталось – ви вже знаєте, що робити: максимально заощаджувати електроенергію”, – розповів в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Суми та область

Як повідомили в АТ “Сумиобленерго”, 7 січня відключень електроенергії за графіками по Сумській області не плануються.

Відомо, що в Полтавській області внесли деякі зміни до черги у графіках погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти та вулиці.

Джерело: РБК-Україна

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