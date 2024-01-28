Українцям відповіли, у який термін Нова пошта відправляє гроші за посилку з післяплатою відправнику
Транспортна компанія Нова пошта відповіла, у який термін відправляє гроші за отримані посилки відправнику.
Про це пише НСН, посилаючись на коментарі під публікацією прес-служби компанії у Фейсбуці.
“Скажіть, у який термін нова пошта відправляє гроші на картку відправнику (послуга відправлення коштів на картку відправника), після того, як відправлення вже отримано і гроші за відправку вже сплачено”, – запитав клієнт.
У Новій пошті відповіли, що якщо переказ готівкою, то кошти можна отримати у відділенні наступного дня. А от якщо вказано отримання переказу на картку, то гроші надходять відправнику відразу після закриття накладної.
“Однак якщо доставка посилки здійснювалася до пункту прийому-передачі, то термін зарахування коштів буде більшим, оскільки такі пункти не мають обладнання для проведення грошових переказів”, – додали в компанії.
Нова пошта опублікувала телефони контакт-центру, щоб клієнти могли уточнювати інформацію у операторів:
- +38 098 4 500 609,
- +38 050 4 500 609,
- +38 093 4 500 609,
- +38 044 4500609 (вартість дзвінків за тарифами оператора).
У який термін Нова пошта відправляє гроші за посилку з післяплатою
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