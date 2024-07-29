Прикордонники не перевірятимуть оновлення даних у військовозобов’язаних жінок. Вони мають право на виїзд за кордон.
Про це повідомляють “Новіини України – НСН” з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.
“Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону”, – сказав він.
На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів:
У ДПСУ розповіли, чи перевіряють оновлення даних у військовозобов’язаних жінок на кордоні
“Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов’язково Державно прикордонна служба про це зазначить”.
Військовозобов’язані жінки-медики
Жінки-медики вважаються військовозобов’язаними, тому також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня. Жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов’язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень
Однак поки в Україні не було прецедентів штрафування жінок-медиків за неоновлення даних.
Джерело: РБК-Україна
Ще новини України: З 17 липня в Україні нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних