Прикордонники не перевірятимуть оновлення даних у військовозобов’язаних жінок. Вони мають право на виїзд за кордон.

Про це повідомляють “Новіини України – НСН” з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

“Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону”, – сказав він.

На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів:

У ДПСУ розповіли, чи перевіряють оновлення даних у військовозобов’язаних жінок на кордоні

“Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов’язково Державно прикордонна служба про це зазначить”.

Військовозобов’язані жінки-медики

Жінки-медики вважаються військовозобов’язаними, тому також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня. Жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов’язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень

Однак поки в Україні не було прецедентів штрафування жінок-медиків за неоновлення даних.

Джерело: РБК-Україна

Ще новини України: З 17 липня в Україні нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних