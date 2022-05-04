У додатку «Дія» недоступні послуги для переселенців – в чому причина

В Україні сотні тисяч внутрішніх переселенців подали заяву про виплату грошової допомоги та довідку ВПО через портал та мобільний додаток “Дія”. Проте зараз такі послуги для переселенців недоступні

Міністерство цифрової трансформації пояснило, що сталося. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У заяві цифрового відомства йдеться про те, що у функції для внутрішніх переселенців у додатку “Дія” планують внести певні технічні зміни. Саме тому цей сервіс поки що недоступний для переселенців.

Про які саме оновлення йдеться – не уточнюється. Повідомляється лише, що роботи проводяться для того, щоб послуги відповідали новій ухвалі українського уряду. Також поки що не відомо, коли в додатку “Дія” знову стануть доступні вищезазначені послуги.

Потрібно зазначити, що, за офіційними даними, після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну близько 1,5 млн українців були змушені залишити свої будинки і виїхати в безпечні райони країни. Вони стали внутрішніми переселенцями. Ще близько 5,5 млн українців, за даними ООН, виїхали за кордон у пошуках безпечного притулку.

Хто в Україні вважається внутрішніми переселенцями і яка допомога їм передбачена