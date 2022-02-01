У 20-річного військовослужбовця НГУ Артемія Рябчука, який розстріляв на території заводу «Південмаш» у Дніпрі 10 людей, п’ятеро з яких загинули, з’явилася група підтримки. Хто і чому захищає вбивцю?

Протягом останніх трьох днів з’явилися групи у Facebook, Telegram, Instagram та у російській VK. Групи своєю головною метою ставлять не допустити довічного ув’язнення солдата. Неймовірно, але факт: серед тих, хто виправдовує стрільця, є багато вірян. Однак це лише верхівка айсберга.Чому таке сталося і як за фактом убивця отримав таку підтримку NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

“Створіть про нього позитивний образ”

29 січня у Facebook була створена перша група підтримки стрільця. Щоправда, з прізвищем трохи помилилися, а тому згодом перейменували. За неповні три дні до неї додалося вже понад 7,5 тисяч людей. Кількість публікацій зростає як снігова куля – їх вже близько 550.

Адміністраторами Facebook-групи “На підтримку Артема Рябчука” є Петро Ковтун та адвокат Оксана Василівна Олійник.

Ковтун “задає тон”, що треба робити і як діяти: “Створіть про нього (Рябчука. – Ред.) позитивний образ, це важливо. Вчора його одногрупник писав у загальну групу, що він музику писав, посилання є на ютуб, програмування вчив. Допоможуть будь-які дрібниці”. Адміністратор робить перепост учасниці групи, де та пише про можливе блокування, а в коментарі додає, що “по ходу військові нервуються”. На що йому відповідають: “Звичайно, головний частини – родич київським браткам))) …ну, Артем, от молодець!!!” і “Нехай нервуються, тому що є чому, і це тільки початок – ми підемо до кінця”.

Те, що солдат, який розстріляв 10 людей, в очах учасників групи справжній герой – дійсно вражає. Не знаючи особисто Рябчука, ідеалізують його і не особливо беруть до уваги, що внаслідок дій солдата загинули не лише його товариші по службі (вони за замовчуванням для більшості учасників групи “вороги”), а й цивільна – контролер КПП Віра Лебединець.

Найважче постраждала військовослужбовиця Жанна Шарова. В неї Рябчук випустив три кулі – у дівчини пошкоджений хребет, вона вже перенесла кілька операцій, а попереду – тривале лікування.

Ба більше, масове вбивство учасники групи називають “вчинком чоловіка”. Обурені такою оцінкою коментарі інакодумців зазвичай видаляються, але іноді адміни та модератори, зважаючи на все, не встигають їх підчищати.

“Головне – уникнути довічного”

Нацгвардійцю оголосили підозру у злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (навмисне вбивство), ст. 408 (дезертирство) та ст. 410 (викрадення та присвоєння зброї та боєприпасів). За це йому світить максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі, а це не влаштовує учасників групи.

Якщо деякі розраховують на повне виправдання стрільця, то інші тверезо дивляться на речі: для них основною метою є не дати Рябчуку сісти на довічне, а лише на 10-15 років.

Також у групі збирають гроші на адвоката (причому, не на картки родичів, а “активістів”), на їжу та речі для Артемія Рябчука.

“За будь-якої можливості буду переказувати гроші для Артема, він для багатьох став сином”, – пише одна жінка.

Хто і чому вступив до групи?

Опублікована в день трагедії інформація про те, що сім’я Артемія Рябчука – дуже віруюча (за припущенням сусідів – євангельські християни), моментально викликала, якщо можна так сказати, інтерес у братів і сестер з віри.

“Частина з них дізналася про те, що сталося, від свого пастора і вступила в групу. Звісно, Артемію буде надана повна підтримка – насамперед моральна, молитовна, ну і, по можливості, фінансова”, – розповів OBOZREVATEL один із учасників спільноти.

Також у групу були запрошені матері, які втратили дітей під час їхньої служби.

“Для них те, що сталося в Дніпрі, дуже болісно, але невтішні жінки однозначно на боці Рябчука, який у всякому разі живий. Матері, причиною смерті дітей яких є самогубство, хоча є і кілька спірних випадків, тепер називають Артемія своїм сином”, – додав співрозмовник.

Думка фахівця з інформаційної безпеки

А ось фахівець з інформаційної безпеки Микита Книш вважає, що до створення та функціонування групи на захист Рябчука має безпосередній стосунок країна-агресор.

“На мою суб’єктивну думку, хакери, які, ймовірно, працюють на Російську Федерацію або, точніше сказати, спамери/ботоводи, здійснюють спеціальну інформаційну операцію (кібератаку) в інформаційному просторі України”, – написав у своєму блозі Книш.

Він звернув увагу на багато схожих повідомлень у групі, які мінімально відрізняються, і те, що велика кількість акаунтів “користувачів Facebook” зареєстрована саме в день створення групи.

На думку експерта, ситуація зі стріляниною в Нацгвардії спеціально використовується спецслужбами Російської Федерації для дестабілізації ситуації в НГУ та в нашій країні загалом.

“Водночас, на мою думку, справді варто забезпечити абсолютно прозорий суд над Артемієм Рябчуком, який, я нагадаю, самостійно та добровільно здався. І провести розслідування причин, які могли підштовхнути хлопця до вчинених ним дій. Зокрема, перевірити його слова про знущання в Нацгвардії (дідівщина, в яку я особисто охоче вірю)”, – додав Книш.

Про те, що в частині 3021 НГУ (дислокація – місто Дніпро) справді не все чисто, OBOZREVATEL розповідала і колишня військовослужбовця Олена Липовенко – те, що з нею сталося, можна розцінювати як катування, проте розслідування не було. Також у частині сталися два самогубства, які батьки загиблих не вважають такими.

“Труднощі з розслідуванням подібних справ в армії дійсно є, та й командири “включають” кругову поруку. До того ж рідко військовослужбовці, особливо строковики, дають свідчення про ті ж знущання, бо бояться”, – каже співрозмовник OBOZREVATEL у прокуратурі.

За його словами, вони починають говорити лише після резонансної НП, коли з’являється надія на те, що ситуацію можна змінити.

Так страшний злочин у Дніпрі розкрив масу наболілих проблем, тепер питання – що буде далі. Проте першочергове завдання – нікому не дати використати трагедію у своїх інтересах.

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