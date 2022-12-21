У “Дії” з’явилася нова функція для допомоги українцям – подробиці

Нещодавно міністерство цифрової трансформації презентувало новий розділ у “Дії” під назвою “Безбар’єрність”. Чим нова функція зможе допомогти українцям

Новий розділ містить усю необхідну інформацію про державні послуги в одному місці та покликаний спростити для українців багато процедур.

Про це повідомляють на сайті президента України, інформує НСН

У “Дії” з’явилася нова функція для допомоги українцям

У чому фішка “Безбар’єрності”

Розділ “Дія.Безбар’єрність” складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. Зокрема для тих, хто є внутрішньо переміщеною особою, для людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто в пошуках роботи.

Наприклад, ви можете знайти інформацію, як знайти роботу без досвіду чи що потрібно знати батькам новонародженого. Людям похилого віку розказуватимуть, як користуватися державними послугами диджиталізовано.

“Головна мета розділу – додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей – це бар’єр. Та завдання країни – ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді”, – зазначила Олена Зеленська.

Часто на державних порталах відсутня та чи інша важлива інформація, тому в розділі передбачені окремі матеріали. Проте найцікавішими будуть історії з особистого життя користувачів.

Наприклад, якщо ви готуєтеся стати батьками, тоді стаття про підготовку до пологів стане вам у пригоді. А якщо після виходу на пенсію ви хочете спробувати свої сили в новій роботі, читайте про зміну професії після 60 років.

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