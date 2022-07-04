У «Дії» незабаром будуть доступні 2 нові послуги: хто і коли зможе ними користуватися

У цифровому застосунку “Дія” будуть доступні 2 нові послуги: пенсійне посвідчення, а також е-посвідка на постійне і тимчасове проживання

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі — пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання. Українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку”, – повідомив очільник Мінцифри.

Зараз розпочинається бета-тестування цих двох нових документів, поділився міністр. Отже, він запрошує всіх охочих прилучитись до випробування цифрових версій цих документів, аби відшліфувати їх та зробити якомога зручнішими для користувачів.

“Реєструйтеся (https://team.diia.gov.ua/) самі або допоможіть вашим батькам, друзям чи знайомим долучитися до бета-тесту новинок у Дії. Ваш фідбек допоможе нам зробити Дію ще зручнішою”, – пише міністр.

Взагалі, цифровий застосунок “Дія” набуває дедалі більшого поширення серед українців. Особливо зросла його роль під час війни. Адже багато видів допомоги можна отримати саме через “Дію”. Крім того, через цей застосунок можна переадресувати соціальні виплати, переказати кошти на підтримку армії та ще отримати багато корисних послуг онлайн.

Так, нещодавно в “Дії” запрацювала послуга “єРобота”, за допомогою якої можна подати заявку на отримання гранту для організації власного бізнесу.

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