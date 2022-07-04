У деяких громадян в Україні через війну зменшиться розмір пенсії

Через війну багато громадян, які поки не є пенсіонерами, втратять у майбутньому значну частину своїх пенсійних виплат. Зменшиться розмір пенсії у тих громадян, які сплачують добровільні пенсійні внески до накопичувальних фондів

Це пов’язано з тим, що війна з кожним днем розкручує маховик інфляції, і всі внески громадян стрімко знецінюються. Але, якщо банківські вклади, які робляться на місяць-півроку-рік, не встигнуть дуже сильно втратити в ціні, то гроші, відкладені на пенсію, ризикують перетворитися на папірці, які зовсім нічого не коштуватимуть.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ще до війни багато аналітиків попереджали, що Україна не готова до впровадження накопичувальної пенсії, тому що в країні абсолютно не розвинений фондовий ринок, і нічого, крім знецінення грошей, відкладених “на старість”, ця реформа не принесе. До речі, і колишній голова Мінсоцполітики Андрій Рева також не раз говорив про це. Хоча йому, звичайно, належить бути в опозиції до чинної влади. Зокрема, Рева стверджував, що Україна наступає на ті ж самі граблі, що й багато країн Східної та Центральної Європи. які також зазнали фіаско із накопичувальними пенсіями.

Адже навіть найвигідніші вкладення під високі відсотки не в змозі компенсуватиме втрати від галопуючої інфляції. Тим часом, дедалі менше громадян вірять у 20%-у інфляцію, яку українцям прогнозують за підсумками поточного року. За відчуттями тих, хто ходить до магазину, та й за прогнозами аналітиків, може вийти набагато більше.

Звісно, якби не було війни, то й такої інфляції теж не було би. Незважаючи на всі зусилля та вжиті заходи, НБУ вдається утримувати девальвацію гривні лише до певної міри. Адже, з одного боку, Нацбанк тримає фіксований курс долара, а з іншого – щомісяця друкує багато “папірців”, щоб хоч якось покрити бюджетний дефіцит.

Мабуть не випадково, розуміючи наслідки такого кроку, уряд відклав початок пенсійної реформи, що був запланований на поточний рік, на після війни. Адже вже цьогоріч мала стартувати обов’язкова накопичувальна пенсія, і мали розпочатися відрахування із зарплат українців до накопичувального фонду. Та, ймовірно, у владі знайшлися тверезі голови, які об’єктивно оцінили ситуацію і вирішили не дратувати громадян ще й таким безглуздим скороченням їхніх доходів.

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