Чим небезпечний кашель після коронавірусу і як з ним боротися

Кашель після коронавірусу – звичайне і цілком закономірне явище. Уникнути його неможливо, оскільки коронавірус, як правило, зачіпає бронхи. А ось скоротити період активного “кашляння” та полегшити собі постковидні симптоми цілком реально

Про те, наскільки небезпечний кашель після перенесеного коронавірусу та як із ним боротися, розповів в ефірі одного з телеканалів доктор Євген Комаровський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Кашель після коронавірусу – це цілком нормальне явище, каже доктор Комаровський. Навіть більше: якщо в процесі хвороби були зачеплені бронхи, то відсутність кашлю після ковіду – погана ознака. Адже в процесі ГРВІ (а ковід – це також ГРВІ, тільки дуже зла, – авт.) нерідко буває уражена слизова оболонка бронхів. Після хвороби вона починає відновлюватись. Там активізується кровообіг та виробляється слиз, який потрібно відкашляти. І чим активніше виробляється слиз, тим активніший кашель.

Тому кашель після ГРВІ – це нормально і добре. Добре – з точки зору фізіології та відновлення організму. А ось для людини, яка знемагає від нападів кашлю, у цьому нічого приємного немає. Вона прагне якнайшвидше позбутися цих постковидних симптомів. Багато в чому прискорити цей процес може часте вживання рідини.

“Є таке поняття – “реологія крові”, тобто її здатність до течії і в’язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, також має свою реологію, тому може бути рідкою або в’язкою. І навіть існує правило: реологія крові = реологія мокротиння”, – розповів доктор Комаровський.

Тобто, якщо в організмі є дефіцит рідини, то кров густішає, і, відповідно, гусне й мокротиння, яке має відійти. А отже, воно відходитиме повільно і важко, із надривними нападами кашлю.

Як скоротити період кашлю після коронавірусу та після будь-якої ГРВІ?

Потрібно більше пити. Чим більше рідини надійде в організм, тим меншою буде в’язкість крові і мокротиння, яке має вийти з бронхів. Його буде простіше викашляти.

Потрібно стежити за вологістю повітря у приміщенні, де ви знаходитесь. Під час опалювального сезону повітря в приміщенні зазвичай пересихає. Тому його слід зволожувати. Оптимальною вважається вологість 40-60%.

Велику роль також відіграють параметри повітря. Чим більше воно насичене киснем, тим рідшими будуть напади кашлю. Отже, незважаючи на холод і сльоту за вікном, приміщення потрібно часто провітрювати. Ну, а пацієнта, що одужує, природно, треба ховати від протягів.

“Якщо вас турбує кашель, то зверніть увагу, як ви проводите вихідний день. На дивані перед телевізором чи гуляєте в лісі? Не шукайте “чарівної” пігулки. Змінюйте спосіб життя”, – підсумував доктор Комаровський.

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