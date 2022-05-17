У червні українці отримають одноразову фінансову допомогу: на кого чекають виплати

В червні 2022 року українці отримають одноразову фінансову допомогу. Ці виплати є традиційними. Які категорії отримають кошти

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що майже мільйон українців зовсім скоро зможуть отримати одноразову фінансову допомогу. До речі, ці виплати є традиційними. Їх виплачують щорічно ветеранам Другої світової війни напередодні 9 травня. Однак цього року через війну виплати були перенесені на червень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua

Ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Кабміном у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт щодо розміру щорічної допомоги ветеранам, яка приурочена 9 травню. Проте за нього тоді проголосувати не встигли. Марина Лазебна запевнила, що Уряд все ж таки виконає свій обов’язок перед українцями, але разову виплату варто чекати трішки пізніше.

Розмір грошової допомоги буде визначатися в залежності від категорії отримувача:

в’язні гетто і концтаборів, а також громадяни, які мають статус ветеранів війни – від 612 грн;

інваліди війни 1 та 2 групи і люди з особливими заслугами перед Батьківщиною – від 4421 грн.

За словами міністерки, наразі виплати грошової допомоги будуть відбуватися з дотриманням всіх правил безпеки та нерозголошенням інформації про тих, хто отримає кошти.

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