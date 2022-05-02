У більшості областей України очікуються заморозки на початку травня

Температура повітря на початку травня очікується на 1-3 градуси нижче за кліматичну норми. В яких регіонах України очкуються заморозки на початку травня

Перша декада травня в Україні буде відносно прохолодною, інколи очікуються заморозки та невеликі дощі, а на півдні розвиватиметься посуха.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНІАН.

За прогнозом синоптика, протягом нового тижня і до кінця першої декади травня на території України переважатиме прохолодна погода за рахунок встановлення північно-західних повітряних потоків.

“Температура повітря очікується на 1-3°С нижче за кліматичну норму, а в окремі дні місцями на 4-6 °С холодніше за середні багаторічні показники. Як наслідок, у більшості областей збережеться ймовірність нічних заморозків як на поверхні ґрунту, так місцями і у повітрі”, – попередив синоптик.

За його словами, опади впродовж тижня розподілятимуться нерівномірно, а їх інтенсивність буде досить низькою внаслідок переважання поля підвищеного тиску та антициклональної циркуляції. Найменше дощів очікується у східних та південних регіонах.

“В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях продовжиться розвиток ґрунтової посухи та встановлення високої, місцями надзвичайної пожежної небезпеки”, – говорить фахівець.

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