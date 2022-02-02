У березні з магазинів зникнуть популярні пластикові пакети?

В Україні набула чинності урядова постанова щодо реалізації у торгових мережах пластикових пакетів. З березня під заборону потраплять ще деякі популярні пластикові пакети

Після 8 березня 2022 року українським споживачам доведеться шукати альтернативу звичним та дуже популярним пакетам. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З 9 березня 2022 року в Україні під заборону потрапляє поширення тонких пакетів “майок” із ручками. Йдеться про надтонкі пакети, товщина стінок яких менше 15 мікрометрів, а також тонких пластикових пакетів товщиною від 15 до 50 мікрометрів і пластикових пакетів, що оксорозкладаються. Заборона поки що не торкнулася первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих продуктів. Проте з 1 січня 2023 року вони також будуть заборонені.

Виробникам свіжої риби, м’яса та продуктів з них, сипких продуктів, льоду тощо. доведеться до кінця 2022 року впровадити альтернативну первинну упаковку, яка використовуватиметься замість заборонених надтонких пластикових пакетів.

Заборони поки що не стосуються великих та щільних пластикових пакетів, у яких покупці транспортують додому придбані у супермаркетах та на ринках продукти. Проте вартість такої упаковки зросте, щоб стимулювати людей брати з собою в магазин багаторазові сумки-шоппери.

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