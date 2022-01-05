Одній категорії українців, які у 2022 році вийдуть на заслужений відпочинок, підвищать пенсії. Їх виплачуватимуть щомісячно та довічно

Жінкам, які виходять на пенсію у 2022 році, підвищать пенсії. Підвищену пенсію вони отримуватимуть постійно. Таке рішення ухвалив уряд восени минулого року. Таким чином, жінкам прагнуть хоча б частково компенсувати пізніший вихід на пенсію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні 2021 року завершився десятирічний етап пенсійної реформи. Протягом цього періоду жінкам поступово збільшували пенсійний вік від 55 до 60 років. Підвищення пенсійного віку розпочалося у 2011 році. Щороку жінкам додавали один рік до пенсійного віку. Таким чином, поступово жінкам зрівняли пенсійний вік із чоловіками. Тепер для всіх він дорівнює 60 рокам.

Як розраховуватимуть розмір компенсації

Починаючи з жовтня 2011 року жінкам стали доплачувати компенсацію за пізніший вихід на пенсію. Розмір цієї компенсації обчислювався виходячи з пенсії, нарахованої їм за віком. За кожні 6 місяців “простроченого” виходу на пенсію було призначено доплату у розмірі 2,5% від розміру нарахованої пенсії. Найбільшу доплату (у розмірі 25%) отримали жінки 1961 року народження, які вийшли на пенсію минулого року у 60 років.

2021 року перехід на новий пенсійний вік для жінок завершився. А разом із ним завершилися і доплати, визначені законом у 2011 році. Саме тому восени минулого року уряд подбав про те, щоб жінки, які народилися у 1962 році та виходять на пенсію у 2022, і вже не підпадають під дію цього закону, також отримали компенсацію за пізніший вихід на пенсію. Така компенсація їм призначена у розмірі 9% від нарахованої пенсії.

Тобто якщо, наприклад, їм нарахують пенсію у розмірі 3000 гривень, то фактично вони щомісячно отримуватимуть 3270 гривень.

При цьому слід зазначити, що розмір компенсації залежить від того, коли жінка звернулася за пенсією, а від дати її народження. Якщо жінка, народжена, наприклад, у грудні 1961 року, звернеться за пенсією у січні 2022 року, їй призначать доплату до пенсії у розмірі 25%, а не 9.

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