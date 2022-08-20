У 16 областях України збудуть п’ятиповерхові будинки для переселенців: хто зможе в них поселитися

В Україні починають зводити будинки для переселенців. У 16 областях, не захоплених окупантами, збудують по дві тисячі квартир. Квартири будуть розташовані у 5-поверхових будинках

Будівництво цього житла планують завершити за п’ять місяцівПро це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Квартири для переселенців будуть відразу обставлені необхідним мінімальним набором меблів та побутових приладів. Собівартість квадратного метра такого житла, якщо рахувати відразу з вартістю меблів та усього, чим буде оснащена квартира, становитиме 700-800 доларів, каже Тимошенко.

“Після деокупації територій та відбудови житлового фонду, коли українці зможуть повернутися до своїх домівок, ці квартири віддадуть військовим, медикам та працівникам поліції”, – поділився чиновник.

Проекти будинків для переселенців розробляли кілька відомих архітектурних бюро. Розробникам треба було поєднати основні вимоги до такого житла: швидкість будівництва, економічність, комфортність і безпечність. Очевидно саме тому було вирішено зупинитись на п’ятиповерхових будівлях. Адже висотні житлові будинки показали свою непристосованість до умов війни.

Багатоповерхові будинки стали чудовими мішенями для ворожих снарядів. Водночас евакуація людей з таких будинків ускладнена, адже під час оголошеної тривоги не можна користуватись ліфтом, а на сходах великій кількості людей важко розминутись. Та й часу на те, щоби спуститися з горішніх поверхів, потрібно чимало. Таким чином, є плани після війни взагалі відмовитись від будівництва багатоповерхівок в Україні. Тобто, житло має бути не вище за кілька поверхів.

Тим часом, поки триватиме будівництво цих п’ятиповерхівок, в Україні вже споруджено кілька модульних містечок для переселенців. Такі містечка, в яких може проживати до 352 осіб, вже зведені в Ірпені, Бучі, Макарові, Бородянці на Київщині та у Львові. Кожна родина у такому містечку проживає в окремому блоці.

Вони пристосовані як для літнього, так і для зимового проживання, каже директор агентства нерухомості “Київдімсервіс” Андрій Романов. Для таких будинків передбачені ефективні системи обігріву, які здатні забезпечити їх теплом. Тим більше, що площа модульних будинків невелика. Водночас, для постійного і тривалого проживання такі будинки мало підходять.

“Можуть виникати проблеми з комунікаціями, зокрема, з підведенням води й електрики”, – пояснив Андрій Романов.

Хто із переселенців зможе претендувати на житло в модульних будинках, та в яких містах розселять біженців