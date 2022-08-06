Ціни на крупи в українських супермаркетах почали знижуватись – де можна купити дешевше

Ціни на деякі крупи в Україні поступово почали знижуватись. Зокрема, 5 серпня на полицях великих супермаркетів подешевшали гречка, пшоно та макарони

Як знизилися ціни на крупи в супермаркетах України і де можна купити дешевше NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ще нещодавно ціни на гречку побили рекорд, проте прогнози експертів почали збуватися, і крупа поступово знижується в ціні.

Так, середня вартість гречки в супермаркетах на сьогоднішній день становить 88,63 грн/кг, тоді як у липні гречка коштувала в середньому 91,70 грн за кг, а у багатьох торгових мережах цінник перевалював за 100 грн/кг крупи.

Кілограм пшоняної крупи у серпні коштує в середньому 30,57 грн за 1 кг, а 900 г – 23,40 грн. Це на 1-2 грн дешевше, ніж у липні.

Також у серпні знизився цінник і на макарони пір’я – вони подешевшали з 29,44 грн/кг до 28,30 грн/кг.

Таким чином, з усіх круп у серпні подорожчав лише рис. Вартість пропареного рису зросла з 63,50 грн/кг до 71,95 грн/кг, круглий рис подорожчав з 73,14 грн/кг до 73,90 грн/кг. А ось на довгий рис ціна не змінилася – 61,72 грн/кг.

Експерти зазначають, що до зими ціни на продукти в Україні почнуть зростати. Однак, це більше стосується овочів та фруктів, а також частково м’яса, хліба та молочки. Урожай зернових культур в Україні цього року буде меншим через війну, однак його вистачить, щоб покрити потреби населення, і при цьому не підвищувати цінники до космічних.

Супермаркети знову оновили ціни на деякі крупи та макарони