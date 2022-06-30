Тривалість навчального року в школах України може змінитися

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №7325 про внесення змін до закону про загальну середню освіту. Згідно із законопроектом може змінитися тривалість навчального року в Україні під час війни

Згідно із законом скасовують на час воєнного стану обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Я и Закон.

Зокрема, новий закон призупиняє:

норму закону про загальну середню освіту, яка встановлює тривалість освітнього процесу в межах навчального року не менше 175 навчальних днів.

положення про наповнюваність класу – не менше 5 і не більше 24 учнів у початковій школі, не менше 5 і не більше 30 – у базовій чи профільній школі.

дію положення, що вимагало проводити громадські обговорення для реорганізації, зміни типу чи ліквідації шкіл у сільській місцевості.

Окрім цього, також дозволили продовжувати контракти з директорами шкіл без проведення конкурсу до припинення воєнного стану плюс шість місяців.

Документ вже опубліковано у парламентській газеті «Голос України».

Стала відома дата початку навчального року у школах