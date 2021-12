Три популярні месенджери Viber, WhatsApp і Telegram можна об’єднати в один за допомогою мобільного додатку DM Me — All your Chats in One App

Завантажити додаток безкоштовно можуть поки що власники Android-смартфонів через Google Play. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Після встановлення додатку, його потрібно запустити, після чого видати програмі всі дозволи і вибрати з ким із контактів і у якому саме месенджері має відбуватися спілкування. Для зручності та наочності програма показує, у яких додатках у конкретної людини із записника є свій власний обліковий запис.

Контакти у DM Me можна перемістити до вибраних, щоб вони не загубилися у багатьох телефонних номерах зі списку контактів. При створенні додатку розробники поставили собі завдання об’єднати три найпопулярніші та найпоширеніші месенджери в одне єдине ціле, зробивши так, щоб ними стало по-справжньому просто і легко користуватися.

