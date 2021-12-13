Третя доза від COVID – коли і для кого введуть в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував, що сьогодні підпише наказ про запровадження в Україні третьої дози від COVID. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

“Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID”, – зазначив міністр.

Він окремо підкреслив, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну.

“Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту для осіб, які за станом свого здоров’я, мають низьку ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції”, – відзначив він.

Третю дозу вакцини отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.

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