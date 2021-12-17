Третє щеплення від COVID в Україні може стати обов’язковим

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов’язковим

Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

“Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію – ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського союзу, і ВООЗ”, – заявив він.

При цьому він додав, що додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

“Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто давно вакцинований – понад 9-10 місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється”, – додав Кузін.

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