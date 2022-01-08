ТОП-8 видів морської риби, в яких найбільше Омега-3

Дослідження показало, що включення корисних жирних кислот до раціону харчування знижує ризик хвороб серця і продовжує життя – ТОП-8 видів морської риби

Американські дослідники дійшли висновку, що наявність вищого рівня омега-3 жирних кислот у крові може збільшити тривалість життя до п’яти років. Найбільше омега-3 міститься у жирній морській рибі. Недарма кардіологи рекомендують їсти не менше двох порцій риби на тиждень. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новини Ю

8 видів морської риби, в яких найбільше Омега-3

Оселедця. Оселедець часто маринують, його можна приготувати на грилі, в духовці або на плиті. Це джерело білка, кальцію, магнію, калію, ніацину, вітаміну B-12 та селену. 100-грамова порція атлантичного оселедця містить лише 158 калорій та 18 грам білка (приблизно 36% від рекомендованої денної норми).

Лосось. Стейки цієї риби можна запікати, смажити на грилі або гасити, а консерви підійдуть для салатів та бутербродів. Поряд з Омега-3 лосось багатий білком, магнієм, калієм, ніацином, вітаміном B-12 та вітаміном A. 100-грамова порція лосося містить 142 калорії та 20 грамів білка.

Скумбрія. Її часто коптять або консервують, свіже філе скумбрії можна смажити або запікати. Крім Омега-3 жирних кислот скумбрія багата на вітамін B-12, ніацин, селен, магній, залізо та калій, а також неабиякою кількістю білка. У 100-грамовій порції 161 калорія та 25 грам білка.

Сардини. Свіжі сардини можна приготувати на грилі, смажити на сковорідці, запікати чи коптити. Крім білка та корисних жирів, вони багаті на вітамін D, ніацин і кальцій. 100 г сардин містять 208 калорій, що містять 25 грам білка.

Анчоуси. Ця дрібна рибка багата на білок, кальцій, калій, селен, вітамін B-12 і ніацин.

Палтус. Це м’яка, біла риба з високим вмістом Омега-3 жирних кислот, джерело білка, калію та ніацину. 100-грамова порція палтуса містить 90 калорій та 19 грамів білка. Палтус також багатий на калій — 435 міліграмів на порцію.

Райдужна форель. Ця риба для тих, кому не подобається яскраво виражений рибний смак лосося або тунця. Форель не тільки багата на Омега-3 жирні кислоти, але і є хорошим джерелом білка, кальцію, магнію і ніацину. 100-грамова порція містить 119 калорій, 20 грамів білка та кілька вітамінів групи B.

Тунець. Філе та стейки можна приготувати на грилі, запекти або засмажити. Піде на користь і консервований тунець із місцевого магазину. Це джерело Омега-3 жирних кислот, білка, магнію, калію, вітаміну B-12 та ніацину. У 100 г тунця міститься 130 калорій, 28 г білка і 2-3 г корисних для серця жирів.

До речі, нещодавно “NNS” писав: ТОП найнадійніших банків України