Українці, вакциновані від коронавірусу за кордоном, також зможуть взяти участь у програмі “Єпідтримка” та отримати на рахунок 1000 гривень

Про це під час брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Програма виплат “тисячі Зеленського” запрацювала по всій країні. Навіть якщо українця було вакциновано за кордоном, головне, щоб в Україні його внесли до електронної медичної системи. Це може зробити сімейний лікар. Після цього потрібно згенерувати кодовий сертифікат у “Дії”. Потім оформити спеціальну картку “єПідтримка” в одному з банків. Протягом 10 днів гроші будуть зараховані на віртуальну картку.

Витратити гроші можна протягом 4 місяців на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, залізничних та авіаквитків. З 1 січня українці віком понад 60 років зможуть купувати також ліки на отриману тисячу.

Українці, які не зареєстровані у “Дії”, зможуть отримати “тисячу Зеленського” готівкою орієнтовно у другій декаді 2022 року. Гроші будуть видавати ті самі фінустанови, які беруть участь у програмі “єПідтримка”. Це ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк та monobank.

На сьогоднішній день українці вже витратили 134 мільйони гривень на послуги, зареєстровані у державній програмі з виплат вакцинованим. За останні дві доби 4,9 мільйона українців відкрили рахунки для отримання тисячі гривень за вакцинацію. Найактивніше вакциновані громадяни витрачають гроші на книги, квитки в кінотеатри та залізничні квитки.

Чи зможуть українці отримати “тисячу Зеленського” готівкою?

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