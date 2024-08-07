Кожного місяця українці повинні здійснювати передачу показників лічильників за газ. У компанії “Нафтогаз” попередили про проблеми з особистим кабінетом і назвали крайній строк.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу “Нафтогазу”.

Зазвичай, користувачі “Нафтогазу” мали передавати дані до 5 числа місяця, який йде за розрахунковим. Однак цього разу цей строк було подовжено до 7 числа.

Терміни передачі показників лічильників за газ змінили – у Нафтогаз назвали крайній строк

У “Нафтогазі” таке рішення пояснили технічним проблемами з особистим кабінетом користувача, який все ще не працює.

“Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!” – сказано у повідомленні.

Дані з газового лічильника можна передати й альтернативними способами:

чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

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