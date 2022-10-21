Тарифи на електроенергію з 1 листопада: які зміни чекають на українців

З 1 жовтня 2022 року закінчується дія тарифів на електроенергію, які були затверджені ще у серпні 2021 року ухвалою уряду №859. Яких змін чекати українцям з 1 листопада

Спочатку тарифи на електроенергію було встановлено до 30 квітня 2022 року, але постановою №453 від 16 квітня 2022 року вони були пролонговані до 31 жовтня 2022 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті На Пенсії

Варто зазначити, що побутові споживачі, які використовують менше ніж 250 кВт на місяць, платять 1,44 грн. За словами президента України Володимира Зеленського, це 80% українців.

Інші 20% споживають понад 250 кВт і платять відповідно по 1,68 грн.

Багатьох українців зараз цікавить питання, чи не зростуть ціни на електропостачання з 1 листопада, тим більше у світлі нинішніх подій, коли рашисти знищили до 30% енергосистеми України.

У липні Верховна Рада ухвалила урядовий закон №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. Так, у документі забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Щодо тарифів на електроенергію, то ще влітку Володимир Зеленський поставив уряду «дуже конкретне завдання» зробити все, щоб тарифи на електрику в новому опалювальному сезоні не змінилися.

Тому сподіватимемося на те, що керівництво нашої країни дотримається своїх обіцянок і діючі тарифи на електроенергію будуть продовжені принаймні до кінця воєнного стану.

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