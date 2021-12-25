В українських школах скасують табелі. Їх замінять на свідоцтво успішності. Якою буде мотивація і чи будуть погані оцінки?

Українцям розповіли, як зміниться тепер система оцінювання в школах. Чи варто батькам турбуватися.

Українським школярам розповіли, чому замість табеля їм вручатимуть Свідоцтво успішності. Що про це розповіли в Новій українській школі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Освіта-Інфо.

В Україні поанують ввести свідоцтва досягнень. Це такий документ, який школа видає учневі в кінці кожного семестру. Він підтверджує, що дитина брала участь у навчальному процесі, і засвідчує, що учень опановує певний рівень освіти.

Заповнює його вчитель, але там існує графа для батьків, де вони можуть записувати свої пропозиції.

Відмінності табеля та свідоцтва успішності

Є кілька відмінностей табеля від нового свідоцтва. Перший показує облік балів з різних шкільних дисциплін, і має на увазі собою, ніби дитина колекціонує оцінки.

У сучасному світі це не так важливо, і цінується поєднання навичок, вміння вчитися протягом життя, креативність і багато інших моментів, які не можна звести до відтворення знань або копіювання способу дій.

Саме тому важливо показати саме процес навчання, який є в свідоцтві досягнень.

У табелі низькі оцінки позначали, що дитина чогось не знає або не вміє. В новому свідоцтві пишуть про те, що у дитини виходить найкраще. Там не буде ніякої негативної інформації.

Батьків турбує, що це знизить мотивацію дітей вчитися. Але в Новій українській школі запевняють, що це не так. Це лише знизить рівень стресу.

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