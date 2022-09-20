Супермаркети в Україні виставили нові ціни на дефіцитні продукти: скільки коштують сіль та цукор

Українські супермаркети опублікували свіжі ціни на дефіцитні продукти. Яка вартість солі та цукру в магазинах

В Україні підскочили ціни на сіль та цукор у другій половині вересня.

Про це свідчать дані порталу Мінфін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля»

Середня вартість харчової морської солі підвищилася з 29,33 грн/кг до 30,30 грн/кг. Цінник на неї коливається від 25,80 грн/кг (Ашан) та досягає 37,60 грн/кг (МегаМаркет).

А ось кристалічний цукор подорожчав із 31,35 грн/кг до 34,78 грн/кг. У середньому коштує від 33,90 грн/кг (Ашан) до 35,74 грн/кг (Метро). За три кілограми такого ж цукру доведеться віддати 105,99 грн, тоді як минулого місяці його можна було придбати за 92,83 грн.

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