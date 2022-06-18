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Супермаркети знову оновили ціни на деякі крупи та макарони

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В Україні під час війни продовжують дорожчати продукти. Гречка, рис і макарони знову зросли в ціні. У багатьох супермаркетах спостерігається ажіотаж навколо круп, які швидко зникають із полиць. Стало відомо, які ціни на крупи та макарони у середині червня

Гречка, рис та макарони злетіли в ціні порівняно з минулим місяцем. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, гречка у торговій мережі Varus у травні продавалася за 72,53 гривні за кілограм. Зараз же аналогічний обсяг коштує 89,90 гривні.

Супермаркети знову оновили ціни на деякі крупи та макарони

Довгий рис подорожчав із 53,55 до 58,87 грн/кг. Зокрема, у Novus його можна купити за 57,99 грн/кг, Auchan – за 53,10 грн/кг, Metro – за 64,50 грн/кг, а у Varus – 59,90 грн/кг.

Середня ціна пропареного рису на полицях магазинів – 60,90 грн/кг. При цьому круглий рис навіть подешевшав у порівнянні з минулим місяцем. Наразі кілограм крупи у супермаркетах коштує 74,85 гривні проти 78,20 гривні у травні.

Макарони підвищилися у ціні вслід за гречкою і рисом. Вони в мережах Novus та Varus зараз коштують 24,70 гривні за кілограм. У травні позначка була на рівні 26,90 гривні.

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