Супермаркети знову оновили ціни на деякі крупи та макарони

В Україні під час війни продовжують дорожчати продукти. Гречка, рис і макарони знову зросли в ціні. У багатьох супермаркетах спостерігається ажіотаж навколо круп, які швидко зникають із полиць. Стало відомо, які ціни на крупи та макарони у середині червня

Гречка, рис та макарони злетіли в ціні порівняно з минулим місяцем. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, гречка у торговій мережі Varus у травні продавалася за 72,53 гривні за кілограм. Зараз же аналогічний обсяг коштує 89,90 гривні.

Довгий рис подорожчав із 53,55 до 58,87 грн/кг. Зокрема, у Novus його можна купити за 57,99 грн/кг, Auchan – за 53,10 грн/кг, Metro – за 64,50 грн/кг, а у Varus – 59,90 грн/кг.

Середня ціна пропареного рису на полицях магазинів – 60,90 грн/кг. При цьому круглий рис навіть подешевшав у порівнянні з минулим місяцем. Наразі кілограм крупи у супермаркетах коштує 74,85 гривні проти 78,20 гривні у травні.

Макарони підвищилися у ціні вслід за гречкою і рисом. Вони в мережах Novus та Varus зараз коштують 24,70 гривні за кілограм. У травні позначка була на рівні 26,90 гривні.

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