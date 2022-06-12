Супермаркети оновили ціни на соціальні продукти – скільки коштують макарони та борошно

Великі торгові мережі, що працюють на столичному ринку продуктів, підвищили ціни на соціально значущі товари. Слідом за гречкою, яка, безумовно, стала лідером, зросли ціни на макарони та борошно

Про те, які зміни відбулися у вартості цих продуктів, розповіла hvylya, посилаючись на дані, отримані порталом minfin. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Звичайно, лідером зростання цін залишається гречка. Це, якщо не брати до уваги сіль, яка швидко перебудовується з одного цінового ряду в інший. Зростання цін на гречку стабільне і, судячи з прогнозів аналітиків аграрного ринку, довгострокове.

У порівнянні з травневими, червневі ціни на гречку зросли дуже відчутно: 89,90 грн/кг проти 72,53 грн/кг. Таким чином, зростання середньої ціни на цю крупу за місяць склало майже 24%.

Не так відчутно, але все ж таки зросли ціни й на інші продовольчі товари із соціальної групи. Середня вартість кілограма пшеничного борошна торгової марки Хуторок зросла з 24,15 грн до 24,76 грн. При цьому ціна на борошно у двокілограмовій розфасовці у травні дорівнювала 42,25 грн, а в червні виросла до 45,26.

Не залишилися осторонь загального тренду і ціни на макарони. Порівняно з минулим місяцем макарони пір’я подорожчали з 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг.

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