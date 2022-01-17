Субсидія через портал «Дія» – покрокова інструкція, як подати заявку

Субсидія сплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону. Заявку можна подати через портал «Дія»

Українці можуть подати заявку на оформлення житлової субсидії через портал Дія. Там необхідно заповнити анкету з 21 питання. Як отримати послугу в «Дії» NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Подати заяву можна лише через ПК-версію сайту, через програму це неможливо зробити.

Як подати заяву:

авторизуватися на сайті через систему BankID – для цього потрібний електронний підпис;

у розділі «Пенсії, пільги та допомога» вибрати пункт «Заява призначення житлових субсидій в електронній формі»;

далі доведеться заповнити анкету – відповісти на 21 питання.

Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, документ може бути повернений на доопрацювання.

На доопрацювання та виправлення неточностей дають 30 днів. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону, потім провадиться автоматичний перерахунок.

Як отримати субсидію?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин подає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

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