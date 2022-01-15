Субсидію переведуть у додаток «Дія» і контролюватимуть витрати

В Україні може зявитися «еСубсидія» – виплату допомоги та контроль за витратою планують перевести у додаток “Дія”

Таким чином, можна буде не тільки зручно керувати коштами, виділеними для допомоги на оплату комунальних послуг, але й контролювати їхні витрати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ідея “субсидії у смартфоні” виникла після того, як через додаток “Дія” стали виплачувати “тисячу Зеленського”. Таким чином, за віртуальними картами “еПідтримка” можуть з’явитися віртуальні карти “еСубсидія”.

Про те, як функціонуватиме карта “еСубсидія”, розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю одному з українських видань.

За словами чиновника, запровадження такої картки дозволить нарешті впорядкувати виплату субсидій громадянам. Призначення та виплата субсидії через “Дію” допоможе верифікувати кожного одержувача субсидії та відмести усіх, хто не підходить за будь-яким критерієм.

“Що заважає випустити „еСубсидію”? Таку саму карту, кошти з якої можна витратити лише на оплату комунальних послуг. Це дозволить верифікувати отримувачів субсидій… Так, із мільярдів гривень, які виділяються на субсидії, більшість потрапляють у ціль, але є й зловживання. І ми зможемо верифікувати кожного отримувача”, – поділився міркуваннями Шурма.

В Україні вже не перший рік, відбувається верифікація одержувачів субсидії. Завдяки верифікації, лави незаконних одержувачів держдопомоги неухильно рідшають. На сьогоднішній день перевірки виявляють близько 2-3% незаконних субсидіантів.

Як правило, їх вдається “вивести на чисту воду” після великих покупок. Вони або купують акцій підприємств, або роблять великі перекази під виглядом благодійності, або купують елітний автомобіль чи розкішний будинок.

Субсидія попри борги з комуналки: три варіанти отримання допомоги