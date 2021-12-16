Стало відомо, як пройде перепис населення України

Перепис населення України в 2023 році пройде в три етапи. Він передбачає так званий онлайн-раунд

Про це повідомляє в інтерв’ю віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

За його словами, на першому етапі має пройти верифікація даних у всіх базових реєстрах, щоб прибрати дублюючу інформацію. Передбачається, що демографічний реєстр стане базовим для всіх інших, і це дозволить зрозуміти реальну ситуацію – скільки людей в країні.

“Другий етап – це онлайн-раунд, у вас буде можливість зареєструватися на порталі. Та інформація, яка може підтягнутися з реєстрів, вже буде підтягнута, щоб ви її заново не заповнювали. Та інформація, якої буде не вистачати, ви зможете її додати”, – зазначив Федоров.

На третьому етапі буде проводитися традиційний обхід будинків – для тих, хто не переписався онлайн. Федоров зазначив, що на перепис планувалося виділити 5-6 млрд гривень. Але витратять на нього набагато менше.

“Я не бачу причин, чому в 2023 році не провести якісний перепис населення, який буде визнаний у світі”, – додав він, але в той же час не уточнив, як в цьому процесі допоможе американська компанія Apple.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці під час перепису населення дадуть відповідь на понад 50 питань.

Українцям поставлять 50 питань під час перепису населення: про що питатимуть