Стало відомо про новий напрямок наступу окупантів в Україні

Названо новий напрямок наступу окупантів в Україні. Про це повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки

Російські окупаційні війська незабаром можуть знову розпочати наступ на Ізюмському напрямку у Харківській області.

Зокрема, за даними британської розвідки, російські окупанти вже цілий тиждень посилено обстрілюють позиції ЗСУ та мирні населені пункти у Харківській області, зокрема й сам Харків. Це може свідчити, що війська РФ готують новий наступ на Ізюмському напрямку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти 26 червня намагалися наступати у Райгородка та Дементіївки, але безуспішно.

При цьому Міноборони Великобританії зазначило, що російські окупанти, як і раніше, головні свої зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Лисичанському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти на Донецькому напрямку намагаються з півдня блокувати Лисичанськ.

У свою чергу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 26 червня бої йшли за Вовчеярівку біля Лисичанська. Російські війська з артилерії, РСЗВ та танків обстрілюють Лисичанськ. Також ворог застосовує авіацію.

На яких напрямках намагаються наступати окупанти — Генштаб ЗСУ