Стало відомо, коли графіки відключення світла стануть плановими

Наразі ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається критичною. Стало відомо, коли відключення світла стануть плановими, а не аварійними

З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними. Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає NNS

Він заявив, що для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час.

“Енергозабезпечення – ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними”, – повідомив Тимошенко..

28 жовтня стало відомо, що в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

Повністю проблеми з електроенергією у столиці планують усунути за два-три тижні, але це за умови відсутності форс-мажорних обставин.

Примусові відключення світла в Україні можуть скоротити за однієї умови