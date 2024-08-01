Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки занепокоєні прогресом російських військ в Україні.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на reuters.com.

“Остін сказав, що США стурбовані прогресом РФ в Україні, якій Вашингтон продовжуватиме надавати безпекову допомогу”, – йдеться у повідомленні.

США стурбовані просуванням російських військ в Україні – глава Пентагону

Водночас він зазначив, що його надихає здатність України залучати більше людей для поповнення лав власного війська.

“Я вітаю те, що українці продовжують робити, щоб переконатися, що вони можуть вистояти”, — сказав Остін. “Українці дуже рішучі люди”, – додав він.

Як ми повідомляли раніше, ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 1 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької обл. – рф. та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Ще новини України: Ще мінімум 3-4 роки: прогноз війни в Україні від НАТО і рішення саміту