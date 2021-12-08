Спрощена система оподаткування для ФОП – для яких груп її скасують

В Україні запропонували доповнити перелік видів діяльності, заборонених для роботи за спрощеною системою оподаткування

З першої та другої групи ФОПів-єдинників (платників єдиного податку), наприклад, хочуть виключити гуртових продавців, інтернет-провайдерів, рієлторів, аптеки, медклініки, лікарів та будівельників. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Податкові нововведення для фізосіб-підприємців (ФОПів) прописані у законопроекті № 6348. Документ опублікований на сайті Верховної Ради, але у сесійній залі наразі не розглядався. Авторами значиться низка депутатів фракції “Слуга народу”.

Так, згідно з документом, до першої та другої групи ФОПів не зможуть віднести підприємців, які займаються такими видами діяльності:

гуртова торгівля та посередництво;

приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)

оцінка нерухомості;

рієлторські послуги;

будівельні та ремонтні роботи;

торгівля хутряними виробами;

торгівля секонд-хендом;

торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;

послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);

поширення лотерей;

виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;

торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

Також хочуть змінити умови віднесення платника до групи оподаткування. Наприклад, збільшити поріг доходу третьої групи (більше ніж 10 найманих працівників) до 3000 мінімальних зарплат (19,5 млн грн станом на грудень-2021).

Органам місцевого самоврядування пропонується дозволити самостійно встановлювати ставки для третьої групи ФОПів. Дозволений коридор – від 1,5 до 3% при сплаті ПДВ та від 2,5 до 5% у разі внесення ПДВ до складу єдиного податку.

Водночас законопроєкт пропонує скасувати тотальне запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Без них хочуть дозволити роботу ФОПів першої, другої та четвертої груп.

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