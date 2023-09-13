Виконання норм президентського указу щодо перевірки рішень ВЛК про інвалідність та непридатність до військової служби з початку повномасштабної війни буде дуже складним завданням

Про це в ефірі Апостроф TV розповів радник глави МВС у 2015-21 роках Володимир Мартиненко, інформує НСН.

За його словами, складність виконання перевірки рішень ВЛК полягає у низці нюансів, які буде важко виконати. Ситуація з військово-лікарськими комісіями вимагає втручання на найвищому рівні, при цьому юридична складова будь-яких документів і перевірок має бути бездоганною.

Справу кожної людини треба розглядати окремо – в чому складність перевірки рішень ВЛК

“У даному випадку ми маємо рішення РНБО, введене в дію указом президента, в якому говорять про перевірку абсолютно всіх непридатних або тих, хто отримав статус особи з інвалідністю з 24 лютого 2022 року. Але виникає питання, а де ми цих людей візьмемо і знайдемо, бо велика частина їх покинула територію України. Щоб перевірити насправді, наскільки відповідає те, що написано у медичних документах таких людей у дійсності, то щонайменше треба (ці документи) вивчити”, – зауважив Мартиненко.

До всього – йдеться про індивідуальну відповідальність, а не колективну. Тому справу кожної людини необхідно розглядати окремо, й дивитися, чи потребує медичний стан якихось додаткових діагнозів чи додаткового обстеження.

Це очевидна масштабна схема ухилянтів, яка діяла разом із роботою так званих військкоматів, бо без них ВЛК працювати фізично не могли. І продовження теми перевірки військкоматів, а тепер і ВЛК – є логічним рішенням. Однак є важлива деталь, яка вимагає уваги.

“Велика кількість тих, хто отримав інвалідність чи стан непридатний до військової служби – це якраз частина наших захисників, які вийшли з 24 лютого минулого року захищати свою країну. Багато з них пройшли сім кіл пекла, щоб отримати медичні довідки і висновки МСЕК. І ще раз перевіряти таких людей, наскільки вони непридатні, ще раз переганяти їх через всі ці приниження, яких вони вже й так натерпілися? Це викликатиме дуже багато питань, тому я би до цього підходив дуже акуратно”, – наголосив ексрадник глави МВС.

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